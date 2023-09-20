Общий взгляд на миропорядок: как прошла встреча Шойгу с главой Генштаба ВС Ирана
Министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу у здания Генерального штаба Вооруженных сил Ирана встречает лично начальник Генштаба Мохаммад Багери. Вдоль красной дорожки выстроен почетный караул. В знаменитой группе знаменосцы с государственным флагом и штандартом Генерального штаба Вооруженных сил Исламской республики Иран.
Проходя вдоль строя, Сергей Шойгу поприветствовал преклоненный флаг иранского Генерального штаба. После оказания воинских почестей Мохаммад Багери и Сергей Шойгу познакомились с членами рабочих делегаций.
На совещании в расширенном формате Сергей Шойгу подчеркнул: российско-иранские отношения являются одними из приоритетных во внешней политике нашей страны. Во многом этому способствует долговременная и стабильная работа Москвы и Тегерана в области военно-технического сотрудничества.
«Иран - стратегический партнер России на Ближнем Востоке. Российско-иранские отношения в оборонной сфере развиваются динамично и позитивно. Последнее время значительно возросла интенсивность встреч как на высшем уровне, так и на уровне руководства оборонных ведомств», - сказал глава Минобороны России.
Визит главы военного ведомства России в Тегеран обсуждался между Сергеем Шойгу и Мохаммадом Багери в конце июня этого года во время телефонного разговора. Тогда же обсудили вопросы углубления сотрудничества между нашими вооруженными силами, которые совместно выполняют задачи по борьбе с терроризмом на территории Сирии.