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Общий взгляд на миропорядок: как прошла встреча Шойгу с главой Генштаба ВС Ирана

Алексей Дегтярев
00:07 20.09.2023
Министр обороны России во главе российской делегации прибыл с визитом в Тегеран. Он провел переговоры с военным руководством страны и обсудил развитие сотрудничества с Ираном.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу у здания Генерального штаба Вооруженных сил Ирана встречает лично начальник Генштаба Мохаммад Багери. Вдоль красной дорожки выстроен почетный караул. В знаменитой группе знаменосцы с государственным  флагом и штандартом Генерального штаба Вооруженных сил Исламской республики Иран.

Проходя вдоль строя, Сергей Шойгу поприветствовал преклоненный флаг иранского Генерального штаба. После оказания воинских почестей Мохаммад Багери и Сергей Шойгу познакомились с членами рабочих делегаций.

На совещании в расширенном формате Сергей Шойгу подчеркнул: российско-иранские отношения являются одними из приоритетных во внешней политике нашей страны. Во многом этому способствует долговременная и стабильная работа Москвы и Тегерана в области военно-технического сотрудничества.

«Иран - стратегический партнер России на Ближнем Востоке. Российско-иранские отношения в оборонной сфере развиваются динамично и позитивно. Последнее время значительно возросла интенсивность встреч как на высшем уровне, так и на уровне руководства оборонных ведомств», - сказал глава Минобороны России.

Визит главы военного ведомства России в Тегеран обсуждался между Сергеем Шойгу и Мохаммадом Багери в конце июня этого года во время телефонного разговора. Тогда же обсудили вопросы углубления сотрудничества между нашими вооруженными силами, которые совместно выполняют задачи по борьбе с терроризмом на территории Сирии.

© ТРК «Звезда»

Сегодня вопросы региональной безопасности также обсуждались - в том числе и последние события в Закавказье.

«Сегодня у нас есть возможность подробно обсудить актуальные вопросы двустороннего военного сотрудничества - это, безусловно, и Сирия, и Афганистан, и то, что сегодня происходит в Нагорном Карабахе и Армении. Помимо этого, есть еще масса вопросов, которые нам предстоит обсудить: это и вопросы образования, и обмена опытом, и обмен делегациями, и совместные военно-морские учения», - сказал Сергей Шойгу.

Иран является постоянным участником Армейских Военных игр и двусторонних учений. Соглашение о военно-техническом сотрудничестве между нашими странами было возобновлено во время первого визита Сергея Шойгу в Тегеран в 2015 году. А уже в 2016-м Тегеран получил заказанные в нашей стране комплексы С-300. И сегодня военно-техническое сотрудничество носит исключительно законный оборонительный характер, основанный на желании двух государств в проведении многополярной мировой политики

«Видим в этом общий взгляд на построение миропорядка, основанного на равноправии всех участников международных отношений. Считаю нашу встречу очередным шагом к укреплению стратегического партнерства России и Ирана», - сказал министр обороны РФ.

Основным пунктом сегодняшнего совещания делегаций по анонсу Мохаммада Багери стал морской вопрос. ВМС двух государств тесно сотрудничают.

Вместе с министром обороны в составе делегации в Тегеран прилетел и командующий Военно-морским флотом адмирал Николай Евменов. И судя по заявлению Мохаммада Богери, хозяева встречи решили уделить особое внимание на сегодняшнем совещании военно-морскому сотрудничеству.

Начальник Генштаба Иранской армии высоко оценил российско-ирано-китайские учения, прошедшие в марте этого года в Оманском заливе. Более того, с иранской стороны поступило предложение России совместно участвовать в установлении безопасности в акватории Индийского океана.

«Мы предлагаем Вам после проведения военно-морских учений в феврале следующего года вести совместное патрулирование в северной части Индийского океана», - сказал Мохаммад Багери.

Кроме этого, на совещании было анонсировано возможное участие Ирана в патрулировании акватории Тихого океана.

«Что касается присутствия иранских кораблей в Тихом океане, мы провели необходимые консультации и скоро начнем штабные переговоры с Вами для принятия совместного решения», - сказал начальник Генштаба Вооруженных сил Ирана. 

Судя по тому, что Сергей Шойгу и Мохаммад Багери расстались в добром расположении духа, сегодняшние переговоры можно назвать успешными. О подписании итоговых документов не сообщалось, однако сегодняшняя встреча - это лишь первый раунд встреч российской делегации в Тегеране.

Совещания в расширенном и узком формате продлились около двух часов. Уже завтра делегация разобьется на рабочие группы и продолжит обсуждение военно-технического сотрудничества.

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