МО РФ: Су-30 уничтожил украинский быстроходный военный катер у острова Змеиный
Неприятельский катер был уничтожен вместе с экипажем.
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
Минобороны России сообщило об уничтожении украинского военного катера.
Вражеский катер подвергся уничтожению сегодня, восточнее острова Змеиный в акватории Черного моря.
Неприятель стал добычей российского самолета Су-30 морской авиации. Уточняется, что быстроходный катер ВСУ был уничтожен вместе с экипажем.
Ранее российское оборонное ведомство опубликовало кадры применения 120-миллиметровых минометов по украинскому опорному пункту. Стрельба корректировалась при помощи беспилотника «Суперкам».
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.