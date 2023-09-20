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Эксперт Кофман назвал ложью слова Блинкена об оснащенности ВСУ для наступления

Владимир Рубанов
03:08 20.09.2023
Глава Госдепартамента США заявлял, что в мае 2023 года у Киева было все, что нужно для контрнаступления и захвата обширных территорий.
Эксперт Кофман назвал ложью слова Блинкена об оснащенности ВСУ для наступления
© Фото: Rod Lamkey - CNP Consolidated News Photos Globallookpress
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Аналитик американского Центра военно-морских исследований Майкл Кофман назвал неправдой слова главы Госдепартамента США Энтони Блинкена о том, что в мае 2023 года у Киева было все, что нужно для контрнаступления и захвата обширных территорий, сообщает RT. Об этом Кофман заявил в интервью Spiegel.

По словам эксперта, Запад дал ВСУ то, что готов был дать в сложившихся политических условиях. Соответственно у украинских военных не было всего необходимого, а были только те средства, что им дали, считает Кофман.

Аналитик напомнил, что контрнаступление сил киевского режима долго откладывалось, а когда оно началось, ВСУ не оправдали ожиданий западных стран-доноров.

Ранее председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли признал, что украинское контрнаступление не позволит занять территории, контролируемые российскими войсками, так как оно имеет ограниченные операционные и тактические цели.

Страны Запада понимают факт поражения киевского режима при попытках проведения контрнаступления, заявил бывший агент службы MI6 Великобритании Аластер Крук в интервью на канале в YouTube Judging Freedom.

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