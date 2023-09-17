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Пентагон: украинское контрнаступление не позволит вернуть территории

Сергей Лебедев
23:33 17.09.2023
Американский генерал Марк Милли отметил, что наступление имеет ограниченные операционные и тактические цели.
Пентагон: украинское контрнаступление не позволит вернуть территории
© Фото: Karl-Josef Hildenbrand dpa Globallookpress
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Украинское контрнаступление не позволит занять территории, контролируемые российскими войсками, так как оно имеет ограниченные операционные и тактические цели. Об этом заявил американский генерал, председатель объединенного комитета начальников штабов Марк Милли.

«Даже если они будут достигнуты, то не позволят полностью выбить россиян, что является более широкой стратегической целью, которую поставил Зеленский», — сказал генерал в интервью CNN.

Ранее министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу заявил, что Украина не смогла достигнуть целей своего контрнаступления ни на одном из направлений. При этом киевский режим отчаянно стремится продемонстрировать западным кураторам хоть какой-то успех, чтобы и дальше получать военно-экономическую помощь. 

В начале этой недели российский президент Владимир Путин отметил, что Украина в ходе контрнаступления понесла большие потери и не добилась никаких результатов. По слова главы государства, киевский режим лишился более 71 тысячи боевиков, а также потеряла 543 танка и почти 18 тысяч бронемашин разного класса и другую технику.

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