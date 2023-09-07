Он добавил, что на Западе не могут окончательно «принять» поражения Украины на передовой и справиться с этим.

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Страны Запада понимают факт поражения украинских боевиков в зоне спецоперации при попытках проведения контрнаступления, заявил бывший агент службы MI6 Великобритании Аластер Крук в интервью на канале в YouTube Judging Freedom.

«Я думаю, что они признали это, в том числе и в Белом доме. Они не могут полностью закрыть на это глаза. Вопрос в том, принимают ли они этот факт, способны ли они его пережить и справиться с этим. Я в этом не уверен», - сказал Крук.

Он добавил, что Соединенные Штаты и союзники, признавая неудачи Киева на передовой, тем не менее не собираются делать что-либо для переговоров с Россией и будут принимать меры по дальнейшей эскалации конфликта, что приведет к еще большему «обострению» ситуации.

Напомним, ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о полной поддержке и одобрении ударов ВСУ по территории России. Он добавил, что количество атак беспилотников по российским объектам увеличится.