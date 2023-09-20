В стране и мире В стране и мире В стране и мире

МИД РФ: российские миротворцы помогают гражданскому населению в Карабахе

Сергей Лебедев
02:20 20.09.2023
Организована эвакуация людей, а раненым предоставляют медицинскую помощь.
МИД РФ: российские миротворцы помогают гражданскому населению в Карабахе
© Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости
Читайте нас на:

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе оказывают содействие гражданскому населению. Об этом сегодня заявили в Министерстве иностранных дел РФ. В ведомстве отметили, что организована эвакуация людей, а раненым предоставляют медицинскую помощь.

В МИД подчеркнули, что с момента своего размещения в регионе миротворцы добросовестно выполняли задачи по поддержанию режима прекращения огня. Кроме того, обеспечивались контакты между конфликтующими сторонами.

«Миротворцы координировали усилия по выправлению гуманитарной ситуации «на земле», а также содействовали запуску прямого диалога между Баку и Степанакертом», - говорится в заявлении.

Напомним, в ведомстве отметили, что на судьбу урегулирования конфликта сильно повлияло признание Арменией спорного региона частью Азербайджана. Это изменило и положение миротворцев в Нагорном Карабахе.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва очень встревожена резкой эскалацией ситуации и призывает конфликтующие стороны прекратить кровопролитие.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:40 Армия
Видео
Шойгу обсудил с Багери двустороннее военное сотрудничество России и Ирана
18:29 В стране и мире
Латвия уведомила Белоруссию о закрытии погранперехода Силене
17:12 ОПК
Видео
Дюмин: оружие, выпускаемое в Тульской области, показывает эффективность в СВО
16:58 В стране и мире
Украина пригрозила ответным эмбарго на ряд товаров из Польши и Венгрии
16:35 В стране и мире
Кремль обеспокоен эскалацией напряженности и боевыми действиями в Карабахе
Популярное
Видео
«Дураки какие»: пассажирка рейса Москва - Анталья устроила дебош перед вылетом
Видео
МО Азербайджана показало первые кадры ударов в Карабахе
Видео
Козлы подрались прямо на капоте авто в московском Бутово
Видео
В Санкт-Петербурге самосвал насмерть переехал мужчину на самокате
Видео
На поводу у ЕС: как четыре страны Европы стали конфисковывать автомобили россиян
Видео
Бортпроводников А320 встретил совершивший «чудо в кукурузном поле» экипаж
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.