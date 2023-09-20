МИД РФ: российские миротворцы помогают гражданскому населению в Карабахе

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Российские миротворцы в Нагорном Карабахе оказывают содействие гражданскому населению. Об этом сегодня заявили в Министерстве иностранных дел РФ. В ведомстве отметили, что организована эвакуация людей, а раненым предоставляют медицинскую помощь.

В МИД подчеркнули, что с момента своего размещения в регионе миротворцы добросовестно выполняли задачи по поддержанию режима прекращения огня. Кроме того, обеспечивались контакты между конфликтующими сторонами.

«Миротворцы координировали усилия по выправлению гуманитарной ситуации «на земле», а также содействовали запуску прямого диалога между Баку и Степанакертом», - говорится в заявлении.

Напомним, в ведомстве отметили, что на судьбу урегулирования конфликта сильно повлияло признание Арменией спорного региона частью Азербайджана. Это изменило и положение миротворцев в Нагорном Карабахе.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва очень встревожена резкой эскалацией ситуации и призывает конфликтующие стороны прекратить кровопролитие.