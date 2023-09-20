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МИД РФ призвал остановить кровопролитие в Нагорном Карабахе

Сергей Лебедев
01:27 20.09.2023
Во внешнеполитическом ведомстве отметили необходимость безотлагательно вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей между Россией, Азербайджаном и Арменией.
МИД РФ призвал остановить кровопролитие в Нагорном Карабахе
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»
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Министерство иностранных дел Российской Федерации призвало немедленно остановить боевые действия в Нагорном Карабахе. В ведомстве отметили, что сейчас необходимо безотлагательно вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей между Россией, Азербайджаном и Арменией, где прописаны все шаги для мирного решения проблемы.

В своем заявлении МИД РФ отметило, что на урегулирование конфликта кардинально повлияло признание Арменией на саммитах под эгидой Европейского союза Нагорного Карабаха частью Азербайджана.

«Это изменило основополагающие условия, при которых было подписано Заявление лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, а также положение Российского миротворческого контингента», - подчеркнули в ведомстве.

Ранее в МО РФ сообщили, что российские миротворцы фиксируют многочисленные нарушения режима прекращения огня с азербайджанской стороны по всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.

Кроме того, была организована эвакуация мирного населения из наиболее опасных районов, а также оказывается медицинская помощь раненым гражданским.

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