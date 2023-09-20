Протестующие начали устанавливать палатки на площади Республики в Ереване

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Протестующие установили палатки на площади Республики в Ереване и призывают начать круглосуточный протест, сообщает ТАСС. Их главное требование - отставка премьер-министра страны Никола Пашиняна.

Глава блока «Мать Армения» Андраник Теванян заявил, что останется ночью на площади в установленных палатках. Сооснователь и координатор инициативы «ХайаКве» (Армянский вотум) Аветик Чалабян тоже призвал людей не покидать площадь, а в среду парализовать весь город, сообщает РИА Новости.

Оппозиционные Пашиняну политические силы заявили, что инициируют процесс импичмента премьера.

Силы полиции задерживают протестующих. Участники акции мешают полицейским уводить с площади граждан. Демонстранты пытались штурмовать здание правительства, среди них есть пострадавшие.

Ранее российские миротворцы сообщили о многочисленных нарушениях режима прекращения огня в Нагорном Карабахе с азербайджанской стороны по всей линии соприкосновения. Российские военные за день эвакуировали из самых опасных районов 469 человек, в том числе 185 детей. Медики миротворцев оказали помощь 9 раненым, в том числе 4 детям.