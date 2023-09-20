Дым валит из окна квартиры дома в Балашихе, где взорвался газ

Сейчас на месте взрыва газа в Балашихе возобновлены поисково-спасательные работы.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

На месте частичного обрушения жилого дома в подмосковной Балашихе задымление. На опубликованных кадрах видно, что дым валит из окна квартиры. Вероятно, там начался пожар, хотя официальных сведений о возгорании на момент публикации материала (17:47 мск) не поступало.

В 17:53 мск в МЧС заявили, что в доме горит строительный мусор на площади 20 квадратных метров.

Ранее были возобновлены поисково-спасательные работы на месте взрыва бытового газа. До этого завалы обследовали кинологи с собаками. По их сведениям, живых под обломками нет.

Инцидент произошел утром. Газ взорвался в квартире на четвертом этаже. В результате перекрытия рухнули. Погибли пятеро человек, еще 13 получили травмы различной степени тяжести. После прибытия на место спасательных подразделений и начала работ произошло повторное обрушение. Погибли двое сотрудников МЧС России.