На месте трагедии в Балашихе сохраняется угроза обрушения конструкций

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На месте взрыва бытового газа в Балашихе сохраняется угроза обрушения конструкций. По этой причине поисково-спасательные работы приостановлены. Об этом сообщил заместитель министра МЧС РФ Илья Денисов. До этого завалы обследовали кинологи с собаками. Живых людей не нашли, уточнил Денисов.

«Сохраняется угроза дальнейшего обрушения строительных конструкций. Собаки показали, что живых людей под завалами нет. Дальнейшие поисковые работы будут организованы после устранения угрозы повторного обрушения», - сказал Денисов.

Напомним, утром 20 сентября в девятиэтажном жилом доме в Балашихе прогремел взрыв. В результате обрушились третий и четвертый этажи. Спустя некоторое время случилась вторая трагедия. Рухнувшие стеновые панели придавили двух спасателей. Спасти их не удалось, еще четверых сотрудников МЧС передали врачам.