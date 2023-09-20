Момент повторного обрушения перекрытий дома в Балашихе попал на видео
Предварительно, пострадали трое спасателей.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Момент повторного обрушения перекрытий дома в Балашихе сняли на видео. Кадры оказались в распоряжении «Звезды».
На кадрах видно, как перекрытие падает на спасателей в момент, когда они занимались разбором завалов.
Как ранее сообщили в МЧС России, предварительно, пострадали трое спасателей.
По данным «Звезды», двое из них могли погибнуть в результате падения конструкции.