Момент повторного обрушения перекрытий дома в Балашихе попал на видео

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Момент повторного обрушения перекрытий дома в Балашихе сняли на видео. Кадры оказались в распоряжении «Звезды».

На кадрах видно, как перекрытие падает на спасателей в момент, когда они занимались разбором завалов.

Как ранее сообщили в МЧС России, предварительно, пострадали трое спасателей.

По данным «Звезды», двое из них могли погибнуть в результате падения конструкции.