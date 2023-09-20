В стране и мире В стране и мире В стране и мире

МИД РФ: Боррель фактически признал, что ЕС не готов выполнять зерновую сделку

Андрей Аркадьев
16:24 20.09.2023
Замглавы МИД РФ прокомментировал заявление главы евродипломатии о том, что он не видит возможности возобновления этого соглашения.
МИД РФ: Боррель фактически признал, что ЕС не готов выполнять зерновую сделку
© Фото: IMAGO, Martin Wagner, Global Look Press
Читайте нас на:

Заявления главы евродипломатии Жозепа Борреля о невозможности возобновления зерновой сделки говорят о том, что Евросоюз не будет выполнять обязательства по ней. Об этом заявил замглавы российского МИД Александр Грушко.

«Это фактически признание того, что Евросоюз не готов и не будет выполнять те обязательства, которые были зафиксированы в так называемой российской части меморандума, который был подписан нами вместе с ООН», - сказал он.

В начале сентября президент России Владимир Путин после переговоров со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Киев использовал продовольственные коридоры зерновой сделки для обеспечения ведения боевых действий. По словам главы государства, Москву вынудили выйти из Черноморской инициативы.

Россия и Украина в июле прошлого года по отдельности заключили соглашение с Турцией и ООН по вывозу зерна из черноморских портов. Москва неоднократно заявляла, что выдвинутые с ее стороны условия, касающиеся экспорта сельхозпродукции и удобрений, не выполняются. Соглашение продлевалось, пока его действие не приостановила российская сторона.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:24 В стране и мире
МИД РФ: Боррель фактически признал, что ЕС не готов выполнять зерновую сделку
15:35 В стране и мире
Норвегия запретит въезд автомобилям с российскими номерами
15:34 В стране и мире
FP: американские ведомства одобрили отправку ракет ATACMS на Украину
14:58 ОПК
Видео
Мишустин: производство ключевых видов боевой техники выросло вдвое
14:54 В стране и мире
Квартиру семьи Зеленского в Ялте выставят на аукцион
Популярное
На странице Трампа-младшего в X появилось сообщение о смерти его отца
Видео
«Дураки какие»: пассажирка рейса Москва - Анталья устроила дебош перед вылетом
Видео
МО Азербайджана показало первые кадры ударов в Карабахе
Видео
Козлы подрались прямо на капоте авто в московском Бутово
Видео
В Санкт-Петербурге самосвал насмерть переехал мужчину на самокате
Видео
На поводу у ЕС: как четыре страны Европы стали конфисковывать автомобили россиян
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.