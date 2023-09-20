МИД РФ: Боррель фактически признал, что ЕС не готов выполнять зерновую сделку

Замглавы МИД РФ прокомментировал заявление главы евродипломатии о том, что он не видит возможности возобновления этого соглашения.

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Заявления главы евродипломатии Жозепа Борреля о невозможности возобновления зерновой сделки говорят о том, что Евросоюз не будет выполнять обязательства по ней. Об этом заявил замглавы российского МИД Александр Грушко.

«Это фактически признание того, что Евросоюз не готов и не будет выполнять те обязательства, которые были зафиксированы в так называемой российской части меморандума, который был подписан нами вместе с ООН», - сказал он.

В начале сентября президент России Владимир Путин после переговоров со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Киев использовал продовольственные коридоры зерновой сделки для обеспечения ведения боевых действий. По словам главы государства, Москву вынудили выйти из Черноморской инициативы.

Россия и Украина в июле прошлого года по отдельности заключили соглашение с Турцией и ООН по вывозу зерна из черноморских портов. Москва неоднократно заявляла, что выдвинутые с ее стороны условия, касающиеся экспорта сельхозпродукции и удобрений, не выполняются. Соглашение продлевалось, пока его действие не приостановила российская сторона.