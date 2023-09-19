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Боррель заявил, что возможности достижения договоренности по зерновой сделке нет

Сергей Лебедев
04:29 19.09.2023
По его словам, европейские санкции якобы не затрагивают экспорт продовольствия и удобрений.
Боррель заявил, что возможности достижения договоренности по зерновой сделке нет
© Фото: Nikolay Gyngazov Global Look Press
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Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что не видит возможности достижения договоренности с Россией по зерновой сделке. По его мнению, этот вопрос не заключается в условиях или же в снятии санкций, так как якобы ограничения ЕС не затрагивают экспорт продовольствия и удобрений.

«Так что не ищите оправданий и не ищите ложных аргументов. Возможности достижения договоренности нет, потому что я искренне убежден, что они этого не хотят», - цитирует высказывание Борреля РИА Новости.

Напомним, Россия вышла из зерновой сделки 18 июля этого года. Владимир Путин не раз подчеркивал, что Москва готова вернуться к инициативе при условии выполнения всех обязательств перед нашей стран. 

Речь идет в частности и о разрешении ввоза в нашу страну запчастей и оборудования для производства сельскохозяйственной продукции и удобрений.

Президент отмечал, что Россию буквально вынудили выйти из сделки.

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