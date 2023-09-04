В стране и мире Путин: продовольственные коридоры зерновой сделки использовались в военных целях Владимир Путин подчеркнул, что гуманитарные коридоры не должны были использоваться для обеспечения ведения боевых действий. © Фото: РИА Новости Читайте нас на: Президент России Владимир Путин заявил, что Киев использовал коридоры для продовольствия в военных целях. «Западные партнеры опять нас "надули". Коридоры для продовольствия не должны были использоваться в военных целях, но они используются другой стороной», - заявил Путин во время пресс-конференции после переговоров с Эрдоганом. Глава Российского государства подчеркнул, что Москву вынудили выйти из Черноморской инициативы по вывозу зерна из черноморских портов.



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