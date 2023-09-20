Песков: Путин не опустится до оскорблений в адрес своих коллег

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал оскорбительные слова американского президента Джо Байдена в адрес его российского коллеги Владимира Путина, сказав, что Путин не станет опускаться до подобных оскорблений. Об этом представитель Кремля заявил во время пресс-колла с журналистами.

«Вы знаете, что наш президент никогда до такого уровня не опускается, до уровня личных оскорблений в адрес своих коллег», - сказал Песков.

Он добавил, что у президента России есть собственное мнение по поводу подобных грубых высказываний, но он не опускался и не будет опускаться до такого уровня.

Напомним, накануне, 19 сентября, глава Соединенных Штатов заявил, что не встанет на одну сторону с Владимиром Путиным, назвав его «диктатором».

В том же духе ранее американский президент высказался и о главе КНР Си Цзиньпине, что в Китае назвали «провокацией».