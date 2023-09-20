Новое обрушение произошло на месте взрыва газа в Балашихе

По последним данным, на месте взрыва газа в Балашихе погибли пять человек, еще 13 пострадали.

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Еще одна бетонная плита рухнула на месте взрыва газа в Балашихе. Это произошло вскоре после возобновления поисковых работ на месте трагедии.

Позднее в МЧС уточнили, что плита была демонтирована принудительно под контролем специалистов в ходе разбора завалов при ликвидации ЧС.

По последним данным подмосковного Минздрава, в результате взрыва газа в девятиэтажке и последовавшего за этим обрушения погибли пять человек, еще 13 пострадали. Семеро из них госпитализированы, медики оказывают им всю необходимую помощь.

Инцидент произошел сегодня утром. Взрыв прогремел в одной из квартир на четвертом этаже. В результате рухнули перекрытия. Под завалами погибли два спасателя, на которых упала стеновая панель. Еще четыре сотрудника ведомства госпитализированы. Работы на месте ЧП продолжаются.