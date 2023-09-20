Воробьев рассказал подробности ЧП в Балашихе

По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, в третьем подъезде, где произошел взрыв, находится 36 квартир, в которых зарегистрировано 76 человек.

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Балашихе произошел взрыв в жилой девятиэтажке, которая была построена в 1970-х годах. ЧП, которое случилось в третьем подъезде, привело к обрушению до первого этажа.

Глава региона отметил, что спасатели оснащены необходимой техникой для разбора завалов и получения доступа к разрушенным квартирам.

«К сожалению, сегодня обнаружено двое погибших. Работа продолжается», - сообщил он.

По его словам, в этом подъезде находится 36 квартир, в которых зарегистрировано 76 человек. Жители второго и четвертого подъездов в настоящее время находятся в местном Дворце культуры. Воробьев подчеркнул, что главная задача - установить людей, которые проживали в третьем подъезде. Он уточнил, что Фонд капитального ремонта в течение дня проведет работы по восстановлению стекол.

Кроме того, губернатор Подмосковья сообщил, что под завалами находятся женщина и ребенок, сейчас до них пытаются добраться сотрудники экстренных служб. По его словам, там слышны голоса людей.