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Лещенко заявил, что люди жили по постулатам Николая Добронравова

Максим Крюков
14:08 20.09.2023
По словам Льва Лещенко, люди учились у Добронравова любить, дружить, радоваться жизни, быть честными, порядочными, справедливыми и нравственными.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Советский и российский поэт-песенник Николай Добронравов, который скончался 16 сентября в возрасте 94 лет, был человеком, который озвучил эпоху и соединил три поколения. Об этом заявил эстрадный певец, народный артист РСФСР Лев Лещенко по прибытии на церемонию прощания, которая проходит в Концертном зале имени Чайковского.

«Печаль и скорбь, конечно. Николай Николаевич был очень профессиональным человеком. Человеком, который озвучил нашу эпоху и соединил практически три поколения. Конечно, мы благодарны ему за то, что свои песни сделал некими постулатами жизненными», - сказал он телеканалу «Звезда».

Артист отметил, что многие «жили этими постулатами, учились у него любить, дружить, радоваться жизни, быть честными, порядочными, справедливыми, нравственными».

«Он как гуру. Очень жаль, конечно. Его жизнь была примером нравственного отношения к Отечеству, к делу, которым он занимался. Все это проецировалось на его творчестве. Поэтому ему признание за то, что он был для нас светом, откровением каким-то, добром и примером очень правильной, честной, порядочной жизни», - сказал Лещенко.

После кончины Добронравова Лев Лещенко рассказал о своей полувековой дружбе с поэтом. По словам певца, творчество Добронравова и Пахмутовой является основой советского песенного искусства.

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