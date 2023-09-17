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Николая Добронравова похоронят на Новодевичьем кладбище

Анна Касаткина
10:22 17.09.2023
Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования по поводу кончины поэта.
Николая Добронравова похоронят на Новодевичьем кладбище
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости
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Поэта-песенника Николая Добронравова похоронят на Новодевичьем кладбище. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Николай Николаевич Добронравов будет похоронен на Новодевичьем кладбище. Светлая память», - написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Собянин отметил лиризм и романтику песен Добронравова и назвал его смерть невосполнимой утратой.

Поэт, автор песен и супруг композитора Александры Пахмутовой Добронравов скончался накануне на 95-м году жизни. Эту информацию «Звезде» подтвердил помощник Добронравова и Пахмутовой, руководитель театра танца «Рандеву» Евгений Малышко.

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