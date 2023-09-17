В стране и мире Николая Добронравова похоронят на Новодевичьем кладбище Анна Касаткина Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования по поводу кончины поэта. © Фото: Илья Питалев, РИА Новости Читайте нас на: Поэта-песенника Николая Добронравова похоронят на Новодевичьем кладбище. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. «Николай Николаевич Добронравов будет похоронен на Новодевичьем кладбище. Светлая память», - написал градоначальник в своем Telegram-канале. Собянин отметил лиризм и романтику песен Добронравова и назвал его смерть невосполнимой утратой. Поэт, автор песен и супруг композитора Александры Пахмутовой Добронравов скончался накануне на 95-м году жизни. Эту информацию «Звезде» подтвердил помощник Добронравова и Пахмутовой, руководитель театра танца «Рандеву» Евгений Малышко. Экспертное мнение и аналитика