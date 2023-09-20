Пятилетний ребенок с матерью остаются под завалами дома в Балашихе

Этим утром в девятиэтажке в квартире на четвертом этаже прогремел взрыв, обрушились третий и четвертый этажи.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Под завалами на месте взрыва дома в Балашихе находятся пятилетний ребенок с матерью, рассказал «Звезде» брат женщины Алексей.

Мужчина проживает в соседнем доме. В момент ЧП муж пострадавшей женщины был на работе, сейчас глава семьи находится на месте произошедшего.

«Я сюда сразу прилетел и к развалинам... Ребенку 5 (лет. - Прим. ред.), сестре - 35», - сказал он.

Напомним, этим утром в девятиэтажке в квартире на четвертом этаже произошел взрыв, обрушились третий и четвертый этажи.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что под завалами слышны голоса женщины и ребенка, к ним пробирались спасатели в момент, когда произошло повторное обрушение перекрытий дома.