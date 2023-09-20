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МО РФ: в лагере миротворцев находится более 2,2 тысячи жителей Карабаха

12:41 20.09.2023
Мирным жителям оказывается медицинская помощь, миротворцы находятся в тесном контакте с представителями Нагорного Карабаха, а также азербайджанской и армянской администрациями.
МО РФ: в лагере миротворцев находится более 2,2 тысячи жителей Карабаха
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Минобороны России заявило, что миротворцы РФ в Нагорном Карабахе продолжают выполнять свои функции в обострившихся условиях.

«В настоящее время в базовом лагере миротворцев, где расположен и медицинский отряд, находится 2 261 гражданское лицо, из них 1 049 детей», - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Ранее в Минобороны сообщили об эвакуации из опасных районов более 2 000 мирных жителей, примерно половина из которых дети. Эвакуированным предоставили питание. Также людей обеспечили временными местами проживания, а раненые получили медицинскую помощь.

Миротворцы находятся в тесном контакте с представителями Нагорного Карабаха, Азербайджана и Армении. Обсуждается недопущение кровопролития, соблюдение норм гуманитарного права в отношении гражданских, безопасность миротворцев РФ.

Напомним, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя обострение ситуации в Нагорном Карабахе, заявил, что Баку проводит боевые действия де-юре на территории Азербайджана. Накануне он сообщил об обеспокоенности Кремля резкой эскалацией напряженности в регионе. Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что Москва находится в контакте как с Баку, так и с Ереваном.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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