Житель девятиэтажки в Балашихе описал первые секунды после взрыва

По последним данным, в результате произошедшего погиб один человек.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Житель дома в Балашихе, где произошел взрыв, в беседе с корреспондентом «Звезды» описал момент ЧП.

Мужчина живет на восьмом этаже, в то время как взрыв прогремел в квартире на четвертом. В это время он спал.

«Один хлопок глухой был, и запахло гарью. Вылетели окна на балконе и внутрь квартиры залетели», - рассказал он.

Ранее стало известно, что в Балашихе на Октябрьской улице взрыв газовоздушной смеси произошел в квартире в жилой многоэтажке.

По последним данным, которые привел губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, в результате произошедшего три человека пострадали, один из них скончался в карете скорой помощи.