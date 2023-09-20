Reuters: США завершат совместные учения с Арменией сегодня, как и планировалось

Американские военные не считают, что операции Азербайджана в Нагорном Карабахе представляют для них угрозу.

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Американские военные завершат совместные учения с Арменией 20 сентября, как и планировалось ранее. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Вооруженных сил США.

Он сообщил агентству, что американская сторона не вносила изменений в график 10-дневных учений Eagle Partner 2023.

По словам американского военнослужащего, США были осведомлены о проведении операций Азербайджаном, но они не считались представляющими риск для солдат и офицеров Соединенных Штатов.

Ранее Никол Пашинян заявил, что Армения не давала мандата на этнические чистки в Нагорном Карабахе. Тем временем российские миротворцы эвакуировали более 2 000 человек мирного населения из опасных районов Нагорного Карабаха. Эвакуированным предоставили места для проживания и горячую пищу.