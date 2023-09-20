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Вирусолог Волчков заявил, что люди будут продолжать болеть коронавирусом

Максим Крюков
10:52 20.09.2023
Руководитель лаборатории геномной инженерии Павел Волчков объяснил, что это связано с большим количеством людей на планете.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Alexander Legky, Global Look Press
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Несмотря на то что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально признала пандемию коронавируса закончившейся, фактически вирус остался активным среди людей, поэтому обществу стоит ожидать очередную сезонную волну COVID-19. Об этом в разговоре со «Звездой» заявил вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии Павел Волчков.

«Собственно говоря, мы будем продолжать болеть ковидом. В общем-то он стал уже по аналогии с вирусами гриппа нашим "хорошим приятелем", который будет приходить к нам с определенной периодичностью. Сейчас его стоит ожидать каждый осенне-зимний сезон», - сказал он.

Эксперт выразил надежду, что со временем вирус будет приходить реже - раз в два-три года, однако, по его словам, пока что стоит ожидать его относительно часто.

«Это связано с огромной популяцией людей на планете - нас теперь больше восьми миллиардов. Это значит, что количество детей, ежегодно рождающихся, действительно огромное. У детей нет адаптивного иммунитета, который уже сформировался у переболевших или вакцинировавшихся», - объяснил собеседник телеканала.

Вирусолог отметил, что именно дети «могут и будут поддерживать коронавирусную инфекцию в человеческой популяции». Заражаться будут взрослые, у которых есть иммунитет к предыдущим штаммам и подштаммам.

«В частности, последние полтора года, если болеем коронавирусом, то это различные подштаммы "омикрона". Соответственно, в сезоне осень-зима 2023/24 мы будем болеть подштаммами "омикрона". Прежде всего это люди, которые ни разу не болели. Таких немного, но они есть. Прежде всего это дети», - заключил Волчков.

Накануне стало известно, что заболеваемость COVID-19 в России за минувшую неделю выросла на 48%. Отмечается, что в больницу попали 1 973 человека, победить болезнь удалось 7 280 людям, 14 человек скончались. В Роспотребнадзоре заявили, что вводить ограничения различного вида, в том числе масочный режим, вследствие роста заболеваний коронавирусом на данный момент не планируется. В службе рекомендовали соблюдать профилактические меры, мыть руки с мылом и пользоваться дезинфицирующими средствами, а также избегать массовых скоплений людей.

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