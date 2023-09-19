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Роспотребнадзор не планирует вводить ограничения из-за коронавируса

Елизавета Кондрикова
19:03 19.09.2023
В службе призвали соблюдать профилактические меры.
Роспотребнадзор не планирует вводить ограничения из-за коронавируса
© Фото: Кирилл Брага, РИА Новости
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По сообщению пресс-службы Роспротребнадзора, вводить ограничения различного вида, в том числе масочный режим, вследствие роста заболеваний коронавирусом на данный момент не планируется.

«В настоящее время вводить ограничительные меры, такие как например, масочный режим, не планируется, если для этого не будет серьезных оснований. В учреждениях могут быть введены ограничения локального характера на определенный период», - говорится в сообщении Роспотребнадзора.

В службе посоветовали соблюдать профилактические меры, мыть руки с мылом и пользоваться дезинфицирующими средствами, избегать массовых скоплений людей. Жителей также призвали стараться не касаться руками рта, носа, глаз. Избежать массового заболевания COVID-19 поможет в том числе регулярное проветривание помещений.

Рост на этой неделе числа заболеваний коронавирусом объясняется сезонностью, поскольку осенью стабильно регистрируется подъем заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19, что связано с похолоданием и массовым возвращением детей с каникул и сотрудников из летних отпусков.

Сегодня днем сообщили о росте заболеваемости коронавирусной инфекцией на этой неделе на 48%. Этот показатель увеличился сразу в 70 субъектах России. 1973 человека за этот период попали в больницу из-за COVID-19. 

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