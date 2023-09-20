Российские миротворцы ведут круглосуточный мониторинг обстановки в Карабахе
Российские миротворцы ведут круглосуточный мониторинг обстановки в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает МО РФ.
«На 30 наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня», - говорится в сообщении.
В российском оборонном ведомстве сообщили и об эвакуации более двух тысяч мирных жителей из региона, больше половины из них - дети. Всем эвакуированным предоставили питание, людей обеспечили местами проживания. Раненные жители получили необходимую медицинскую помощь.
В Минобороны также сообщили, что с 12:00 вчерашнего дня миротворцы фиксируют многочисленные факты нарушения режима прекращения огня со азербайджанской стороны.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.