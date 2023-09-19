Миротворцы РФ сообщили о стрельбе в Карабахе по всей линии соприкосновения

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Российские миротворцы фиксируют многочисленные нарушения режима прекращения огня с азербайджанской стороны по всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Организована эвакуация мирного населения Нагорного Карабаха из наиболее опасных районов и оказание медпомощи пострадавшим», - сообщили в оборонном ведомстве.

В течение дня эвакуированы 469 человек, в том числе 185 детей. Медики миротворческого отряда оказали необходимую помощь 9 раненым гражданам, в том числе 4 детям. Миротворцы обратились к сторонам конфликта с призывом немедленно прекратить огонь и приступить к переговорам.

С аналогичным призывом к Еревану и Баку ранее выступили в МИД России. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что Москва встревожена эскалацией и призывает стороны конфликта вернуться к дипломатическому пути урегулирования. Как отметила Захарова, все шаги для решения карабахской проблемы прописаны в комплексе трехсторонних заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении, которые были приняты в период с 2020 по 2022 годы.