Американский журналист Хинкл сравнил Москву с Нью-Йорком

Он отметил чистоту и красоту российской столицы, выстроенную на высшем уровне инфраструктуру, а также отсутствие на улицах бездомных и наркоманов.

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Американский журналист Джексон Хинкл посетил Москву и восхитился ее красотой и чистотой. Он назвал российскую столицу потрясающим местом, в котором инфраструктура встроена на высшем уровне.

«Если сравнить Москву с Нью-Йорком, Майами, Лос-Анджелесом, Лондоном, то здесь просто шикарно», - поделился впечатлениями Джексон Хинкл.

Журналист в ходе прогулки по городу также обратил внимание и на то, что на улицах нет бездомных и наркоманов.

«Буду честен, в Америке нет ничего подобного», - отметил он в своем блоге на YouTube.

Напомним, недавно российский президент Владимир Путин совместно с мэром Москвы Сергеем Собяниным приняли участие в открытии движения по нескольким дорожным артериям столицы: проспекту Багратиона, южному участку Московского скоростного диаметра от шоссе Энтузиастов до 32-го километра МКАД, а также дали старт движению поездов по МЦД-4.

Кроме того, в начале сентября были открыты станции метро «Аэропорт Внуково», «Пыхтино», «Яхромская», «Физтех» и «Лианозово».