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В Москве на Люблинско-Дмитровской линии открыли три новые станции

Сергей Лебедев
18:25 07.09.2023
В церемонии запуска движения участвовал столичный мэр Сергей Собянин.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости
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Сегодня в Москве открыли новые станции метро Люблинско-Дмитровской линии - «Яхромская», «Физтех» и «Лианозово». В церемонии запуска движения участвовал столичный мэр Сергей Собянин.

Прокладывать новый участок ветки начали в 2019 году. Линия в 5,8 километра от «Селигерской» до «Физтеха» проходит вдоль Дмитровского шоссе и улицы 800-летия Москвы.

Напомним, накануне в Москве во Внуково открыли станцию метро. Она стала первой в России, расположенной в аэропорту.

Из центра города в авиагавань можно доехать за 40 минут. Вход в терминал расположен в вестибюле станции.

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