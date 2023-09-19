Шойгу обсудил с Багери двустороннее военное сотрудничество России и Ирана

Сергей Шойгу констатировал высокую динамику развития отношений в оборонной сфере между Москвой и Тегераном.

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Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил с начальником Генштаба ВС Ирана Мохаммадом Багери актуальные вопросы двустороннего военного сотрудничества РФ и Ирана.

«Считаю нашу встречу очередным шагом к укреплению стратегического партнерства России и Ирана. Сегодня у нас есть возможность подробно обсудить актуальные вопросы двустороннего военного сотрудничества», - сказал Шойгу.

Сергей Шойгу отметил, что Иран - стратегический партнер России на Ближнем Востоке. Он оценил развитие отношений в оборонной сфере между Москвой и Тегераном и назвал его динамичным и позитивным.

Шойгу констатировал рост интенсивности встреч руководства двух стран - как на высшем уровне, так и на уровне руководства оборонных ведомств. По словам министра обороны России, в этом виден общий взгляд на построение миропорядка, основанного на равноправии участников международных отношений.

Также Сергей Шойгу обсудил с Мохаммадом Багери ситуацию, сложившуюся в Нагорном Карабахе.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.