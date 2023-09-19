Шойгу обсудил ситуацию в Карабахе с начальником Генштаба ВС Ирана
Министр обороны России Сергей Шойгу на переговорах с начальником Генштаба ВС Ирана в Тегеране заявил о том, что сегодня есть возможность обсудить ситуацию, сложившуюся в Карабахе.
«Сегодня у нас есть возможность подробно обсудить актуальные вопросы двустороннего военного сотрудничества. Это, безусловно, и Сирия, и Афганистан, и то, что сегодня происходит с северным вашим соседом, это Карабах, Армения», - заявил Шойгу.
Кроме этого, Сергей Шойгу предложил обсудить вопросы обмена опытом, включая совместные учения войск двух стран. Он заявил, что все это можно обсудить за сегодняшний, а также завтрашний день.
Ранее Шойгу вместе с северокорейским лидером Ким Чен Ыном посетил
фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников».
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.