Шойгу обсудил ситуацию в Карабахе с начальником Генштаба ВС Ирана

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Министр обороны России Сергей Шойгу на переговорах с начальником Генштаба ВС Ирана в Тегеране заявил о том, что сегодня есть возможность обсудить ситуацию, сложившуюся в Карабахе.

«Сегодня у нас есть возможность подробно обсудить актуальные вопросы двустороннего военного сотрудничества. Это, безусловно, и Сирия, и Афганистан, и то, что сегодня происходит с северным вашим соседом, это Карабах, Армения», - заявил Шойгу.

Кроме этого, Сергей Шойгу предложил обсудить вопросы обмена опытом, включая совместные учения войск двух стран. Он заявил, что все это можно обсудить за сегодняшний, а также завтрашний день.

Ранее Шойгу вместе с северокорейским лидером Ким Чен Ыном посетил

фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.