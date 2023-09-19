МО РФ: в Орловской и Белгородской областях сбили три украинских БПЛА
Киевский режим попытался совершить террористическую атаку по объектам на территории России.
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»
Сегодня около девяти часов вечера военные пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку двумя беспилотниками по объектам на территории России. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Отмечается, что дежурными средствами противовоздушной обороны уничтожили два БПЛА самолетного типа. Их перехватили в Белгородской и Орловской областях.
Позже, около половины одиннадцатого вечера, в Орловской области сбили еще один беспилотник.
Ранее российские военные сбили украинский дрон в Белгородской области. Его уничтожили во вторник в районе четырех часов дня.
Также сообщалось и о сбитом БПЛА в Брянской области. В обоих случаях националисты использовали аппараты самолетного типа.
Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.