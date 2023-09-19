МО РФ: в Орловской и Белгородской областях сбили три украинских БПЛА

Киевский режим попытался совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

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Сегодня около девяти часов вечера военные пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку двумя беспилотниками по объектам на территории России. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Отмечается, что дежурными средствами противовоздушной обороны уничтожили два БПЛА самолетного типа. Их перехватили в Белгородской и Орловской областях.

Позже, около половины одиннадцатого вечера, в Орловской области сбили еще один беспилотник.

Ранее российские военные сбили украинский дрон в Белгородской области. Его уничтожили во вторник в районе четырех часов дня.

Также сообщалось и о сбитом БПЛА в Брянской области. В обоих случаях националисты использовали аппараты самолетного типа.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.