МО РФ сообщило об уничтожении украинского беспилотника над Брянской областью
Попытка киевского режима совершить террористическую атаку была предпринята сегодня утром.
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
Министерство обороны России сообщило об уничтожении силами ПВО украинского беспилотника в небе над Брянской областью.
Киевские формирования попытались атаковать российские объекты сегодня утром с помощью беспилотника самолетного типа.
На днях российское оборонное ведомство сообщило о перехвате украинского беспилотника над Воронежской областью. Во время попытки атаковать также был применен беспилотник самолетного типа.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.