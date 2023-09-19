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Минобороны сообщило о сбитом в Белгородской области украинском БПЛА

16:57 19.09.2023
В районе 16.00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам в РФ.
Минобороны сообщило о сбитом в Белгородской области украинском БПЛА
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Российские силы ПВО сбили украинский дрон в небе над Белгородской областью сегодня в районе 16.00 по столичному времени.

Как сообщает Министерство обороны РФ, во время попытки атаковать российские объекты Киев применил беспилотник самолетного типа.

Сегодня российское оборонное ведомство сообщило об уничтожении украинского беспилотника над Брянской областью. Осуществить атаку Киев попытался сегодня утром.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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