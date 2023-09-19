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Скончалась актриса из «Вам и не снилось» Любовь Майкова

Елизавета Кондрикова
14:59 19.09.2023
Майкова также известна основанным ею театром Малая драматическая труппа.
Скончалась актриса из «Вам и не снилось» Любовь Майкова
© Фото: gitis.net
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В понедельник 18 сентября скончалась советская актриса театра и кино Любовь Майкова. Об этом стало известно из сообщения на сайте ГИТИСа, выпускницей которого Майкова являлась.

Актриса известна своими ролями в картинах «Вам и не снилось...», «Салон красоты», «Забытая мелодия для флейты», «где находится нофелет?». Майкова также основала театр Малая драматическая труппа, она работала в нем в 1986-1989 годах, в конце 80-х она переехала в США, где проживала в Сиэтле.

В ночь с 17 на 18 сентября также стало известно о смерти советского и российского поэта-песенника Николая Добронравова, мужа композитора Александры Пахмутовой. Ему было 94 года, в 2021 году поэт переболел коронавирусом. 

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