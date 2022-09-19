Губернатор Дюмин вручил награды лучшим тульским оружейникам

Выставка вооружений и военной техники проходит с 16 по 19 сентября в Туле.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Туле, оружейной столице России, отметили День оружейника. На выставке в парке «Патриот-Тула» представили тренажеры и роботы, которые используют в Вооруженных силах России. Среди них - тренажеры для освоения авиационной техники и зенитно-ракетные комплексы.

Посетители могли вблизи рассмотреть знаменитую «Катюшу», установку «Смерч», специальные роботы Суворовского училища, противотанковые ракетные комплексы «Корнет-ЭМ». Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил работников оборонно-промышленного комплекса с их профессиональным праздником и вручил им государственные награды.

Сегодня, 19 сентября, в России отмечается День оружейника - профессиональный праздник работников оборонно-промышленного комплекса страны. Празднование пройдет во всех городах, где действуют предприятия ОПК.