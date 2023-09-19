В ЕС заподозрили, что замминистра Украины был пьян, когда говорил о ВТО

Замминистра экономики Украины Тарас Качка заявил, что в ЕС были не готовы к «ясным формулировкам» Киева.

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В Евросоюзе заподозрили заместителя министра экономики Украины Тараса Качку в том, что он был пьян, говоря о планах начать процесс подачи жалобы в ВТО из-за запрета на ввоз украинского зерна со стороны Венгрии, Словакии и Польши.

«Этот мужчина был пьян?» - приводит издание Politico вопрос одного из дипломатов ЕС.

Замминистра Качка в ответ заявил, что в Брюсселе не были готовы к «ясным формулировкам» от официального Киева. По данным издания, некоторые дипломаты за глаза критикуют Будапешт, Варшаву и Братиславу за блокировку поставок украинских зерновых. По их мнению, это подрывает единство ЕС по отношению к Украине.

Накануне стало известно, что Киев намерен обжаловать действия Венгрии, Польши и Словакии в ВТО. Представители указанных трех стран, в свою очередью, прекратили участие в работе координационной платформы Еврокомиссии по проблемам поставок зерна. После этого страны поочередно заявили об отказе от дальнейших переговоров с Киевом по данному вопросу.