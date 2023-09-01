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Более 10 самолетов ушли на запасные аэродромы из-за ограничений в Москве

Вероника Волосунова
09:17 01.09.2023
Сейчас три московских аэропорта работают в штатном режиме.
Более 10 самолетов ушли на запасные аэродромы из-за ограничений в Москве
© Фото: Михаил Воскресенский, РИА Новости
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Более 10 самолетов ушли на запасные аэродромы из-за ограничений в воздушном пространстве над Москвой, сейчас московские аэропорты работают по расписанию. Об этом сообщили в Росавиации.

«Из-за ограничения использования воздушного пространства на запасные аэропорты ушло 14 самолетов», - говорится в посте в Telegram-канале Росавиации. 

В Росавиации добавили, что ограничения на полеты были введены в трех аэропортах - Внуково, Домодедово и Жуковском. Пассажиров измененных рейсов доставят в аэропорты назначения.

В Минобороны России сообщили, что пресекли попытку атаки украинского беспилотника в Люберецком районе Московской области. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил благодарность военным за то, что не дали испортить праздник - День знаний.

Ранее беспилотники противника долетели до псковского аэропорта. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что детали их маршрутов, в частности точки отправления, выясняются.

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