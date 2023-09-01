Украинский беспилотник уничтожили в Люберецком районе Московской области

В Минобороны сообщили об уничтожении украинского беспилотника в Люберецком районе Московской области.

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Утром 1 сентября средствами ПВО в воздушном пространстве Люберецкого района Московской области был сбит украинский беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Дежурными средствами ПВО БПЛА был уничтожен в воздухе над территорией Люберецкого района Московской области», - сообщили в ведомстве.

Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил российских военных за то, что они не дали испортить День знаний. Он добавил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Ранее члены Ассоциации родительских комитетов поддержали включение темы про беспилотники в программу начальной военной подготовки в школах, чтобы учащиеся 10-11х классов могли узнать, как бороться с дронами и вести разведку местности с их помощью. В АРК считают, что необходимо соответствовать новым условиям времени.

Материал подготовили Вероника Волосунова и Николай Баранов.