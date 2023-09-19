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МО Азербайджана показало первые кадры ударов в Карабахе

Тимур Шерзад
14:05 19.09.2023
Минобороны Азербайджана утверждает, что на видео показано уничтожение боевых машин ВС Армении.
© Видео: Минобороны Азербайджана © Фото: Минобороны Азербайджана
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Минобороны Азербайджана продемонстрировало первые кадры нанесения ударов в Нагорном Карабахе в ходе объявленных им же антитеррористических мероприятий локального характера

Как утверждает оборонное ведомство этой страны, на видео показано уничтожение боевых машин Вооруженных сил Армении. 

Уточняется, что удары наносятся в направлении Ходжалинского района и Красного базара. 

В то же время Минобороны Армении сообщило, что ситуация на границах этой страны относительно стабильна.

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