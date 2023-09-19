В стране и мире Обострение в Карабахе МО Азербайджана показало первые кадры ударов в Карабахе Тимур Шерзад Минобороны Азербайджана утверждает, что на видео показано уничтожение боевых машин ВС Армении. © Видео: Минобороны Азербайджана © Фото: Минобороны Азербайджана Читайте нас на: Минобороны Азербайджана продемонстрировало первые кадры нанесения ударов в Нагорном Карабахе в ходе объявленных им же антитеррористических мероприятий локального характера. Как утверждает оборонное ведомство этой страны, на видео показано уничтожение боевых машин Вооруженных сил Армении. Уточняется, что удары наносятся в направлении Ходжалинского района и Красного базара. В то же время Минобороны Армении сообщило, что ситуация на границах этой страны относительно стабильна. Экспертное мнение и аналитика