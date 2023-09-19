МО Азербайджана показало первые кадры ударов в Карабахе
Минобороны Азербайджана утверждает, что на видео показано уничтожение боевых машин ВС Армении.
© Видео: Минобороны Азербайджана © Фото: Минобороны Азербайджана
Минобороны Азербайджана продемонстрировало первые кадры нанесения ударов в Нагорном Карабахе в ходе объявленных им же антитеррористических мероприятий локального характера.
Как утверждает оборонное ведомство этой страны, на видео показано уничтожение боевых машин Вооруженных сил Армении.
Уточняется, что удары наносятся в направлении Ходжалинского района и Красного базара.
В то же время Минобороны Армении сообщило, что ситуация на границах этой страны относительно стабильна.