Российские «Бастионы» поразили «корабли противника» в Арктике

«Противник» попытался нарушить морские коммуникации и готовился к нанесению ракетного удара по береговой инфраструктуре Северного флота на архипелаге Новосибирские острова.

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Расчеты береговых ракетных комплексов (БРК) «Бастион» провели учения в Арктике, в рамках которых отработали нанесение ракетных ударов по морским целям, сообщает пресс-служба Северного флота.

Согласно легенде учений, условный противник хотел нарушить морские коммуникации и собирался ударить по береговой инфраструктуре на Новосибирских островах. Дивизион БРК «Бастион», из состава тактической группы Северного флота, базирующейся на острове Котельный, совершил марш из пункта постоянной дислокации в позиционный район.

В ходе марша подразделения разгромили разведгруппу противника и обеспечили безопасность при выдвижение ракетных комплексов. В позиционном районе ракетчики развернули комплекс и подготовили его к боевому применению. Были отработаны действия боевых расчетов без фактического запуска ракет. Пуски выполнены электронным способом по условным кораблям противника.

БРК К-300 «Бастион» - береговой ракетный комплекс с противокорабельной ракетой «Оникс» создан для поражения надводных кораблей, в том числе авианосных ударных групп. Комплекс способен уничтожать не только надводные, но и наземные цели.

Так, 15 ноября 2016 года комплексы нанесли удар по позициям террористов в Сирии. Также береговые ракетные комплексы (БРК) «Бастион» и «Бал» активно применялись в зоне специальной военной операции. Министерство обороны России показывало кадры пуска ракеты «Оникс» БРК «Бастион» по объектам инфраструктуры ВСУ.