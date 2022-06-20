Сверкающий «Оникс»: кадры пуска ракеты комплекса «Бастион» по цели на Украине

Пуск выполнялся с побережья Черного моря в рамках специальной военной операции.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России

Министерство обороны России представило кадры пуска высокоточной ракеты «Оникс» расчетом берегового комплекса «Бастион» по объектам инфраструктуры Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Пуск по назначенной цели противника выполнялся с побережья Черного моря в рамках спецоперации, сообщает российское военное ведомство.

Ранее в Минобороны сообщили, что расчет БРК «Бастион» выполнил пуск высокоточной ракеты «Оникс» и уничтожил станцию управления «Байрактарами» под Одессой.

БРК К-300 «Бастион» - береговой ракетный комплекс с противокорабельной ракетой «Оникс» создан для поражения надводных кораблей, в том числе авианосных ударных групп.

Комплекс способен уничтожать не только надводные, но и наземные цели. Так, 15 ноября 2016 года комплексы нанесли удар по позициям террористов в Сирии, что стало первым в истории боевым применением комплекса по объектам наземной инфраструктуры.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов