Сверкающий «Оникс»: кадры пуска ракеты комплекса «Бастион» по цели на Украине
Министерство обороны России представило кадры пуска высокоточной ракеты «Оникс» расчетом берегового комплекса «Бастион» по объектам инфраструктуры Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Пуск по назначенной цели противника выполнялся с побережья Черного моря в рамках спецоперации, сообщает российское военное ведомство.
Ранее в Минобороны сообщили, что расчет БРК «Бастион» выполнил пуск высокоточной ракеты «Оникс» и уничтожил станцию управления «Байрактарами» под Одессой.
БРК К-300 «Бастион» - береговой ракетный комплекс с противокорабельной ракетой «Оникс» создан для поражения надводных кораблей, в том числе авианосных ударных групп.
Комплекс способен уничтожать не только надводные, но и наземные цели. Так, 15 ноября 2016 года комплексы нанесли удар по позициям террористов в Сирии, что стало первым в истории боевым применением комплекса по объектам наземной инфраструктуры.
Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов