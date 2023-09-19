Лавров и Ван И отметили близость позиций России и Китая по действиям США

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Министры иностранных дел РФ и КНР констатировали близость позиций двух стран относительно действий США на международной арене, в том числе имеющих антироссийский и антикитайский характер. Об этом заявили в российском внешнеполитическом ведомстве по итогу переговоров Сергея Лаврова с Ван И в Москве.

Напомним, министры также отметили бесперспективность попыток урегулирования кризиса на Украине без учета интересов России и без ее участия в этом процессе. Именно это тема стала одной из главных на переговорах, прошедших в Москве.

Ранее президент США Джо Байден назвал Китай «плохими ребятами», у которых наблюдаются определенные проблемы. Он добавил, что КНР представляет собой «бомбу замедленного действия во многих смыслах», но тем не менее в США рассчитывают на «рациональные отношения» с Китаем.

До этого Соединенные Штаты решили ограничить американские инвестиции в технологичную сферу Китая, объяснив это интересами национальной безопасности, а не экономикой. В КНР выразили разочарование подобным решением американского правительства.