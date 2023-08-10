Китай выразил разочарование решением США ограничить инвестиции

Представитель посольства КНР в Вашингтоне сказал, что это затруднит деловое сотрудничество меду странами.

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Представитель посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй собщил, что в Китае очень разочарованы решением администрации США ограничить инвестиции в технологичную сферу КНР. Слова китайского дипломата передает ТАСС.

«Несмотря на то что Китай неоднократно выражал глубокую озабоченность, США пошли на введение новых ограничений инвестиций. Китай очень этим разочарован», - отметил Пэнъюй.

Подобная реакция стала ответом на подписание президентом США Джо Байденом соответствующего указа. Дипломат добавил, что это решение Вашингтона «затруднит нормальное деловое сотрудничество между двумя странами» и навредит предпринимательству. По словам представителя посольства, Китай намерен твердо защищать свои права и интересы.

Напомним, накануне стало известно об ограничении американских инвестиций в высокотехнологичные китайские компании. В администрации США добавили, что подобное решение продиктовано «интересами национальной безопасности, а не экономикой».