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Президент США Джо Байден назвал Китай «плохими ребятами», у которых наблюдаются определенные проблемы. Об этом Байден рассказал на мероприятии по сбору средств для кампании по своему переизбранию в 2024 году, его слова цитирует пресс-пул Белого дома.

«Когда у плохих ребят проблемы, они делают плохие вещи», - заявил Байден.

Он также добавил, что Китай представляет собой «бомбу замедленного действия во многих смыслах», но тем не менее в США рассчитывают на «рациональные отношения» с Китаем.

Ранее США также решили ограничить американские инвестиции в высокотехнологичные инвестиции Китая, объяснив это «интересами национальной безопасности, а не экономикой». В КНР выразили свое разочарование подобным решением американского правительства.