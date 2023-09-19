Четырех членов экипажа вместе с судном доставили в порт Магун. Там они будут ожидать результатов расследования.

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Тайвань задержал китайское рыболовное судно, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление береговой охраны Тайваня. Судно было задержано сотрудниками береговой охраны подконтрольного Тайваню архипелага Пэнху в 16 морских милях (около 29,6 км) от острова Хуаюй.

Китайские рыбаки не получали разрешения на вход в акваторию, говорится в сообщении. Экипаж задержан за незаконный заход в тайваньские воды.

После того как судно получило требование остановиться, оно попыталось скрыться, и береговая охрана выполнила блокирующий маневр. На борту нашли 50 килограммов креветок, их сбросили обратно в воду.

Четырех членов экипажа вместе с судном доставили в порт Магун. Там они будут ожидать результатов расследования.

Ранее сообщалось, что США намерены предоставить Тайваню военную помощь в размере 80 миллионов долларов. В то же время китайское издание Global Times разместило статью о том, что Китай может применить силу в ответ на военную помощь со стороны Вашингтона Тайбэю.