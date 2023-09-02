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Global Times: Китай может применить силу в ответ на военную помощь США Тайваню

Елизавета Егорова
05:25 02.09.2023
Америка собирается отправить на Тайвань оборудование для истребителей F-16 на сумму в 500 миллионов долларов.
Global Times: Китай может применить силу в ответ на военную помощь США Тайваню
© Фото: Paul Zinken dpa Globallookpress
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В Китае крайне недовольны решением США о поставках Тайваню оборудования для истребителей F-16 на сумму в 500 миллионов долларов. Ответные меры КНР могут выйти за рамки простых заявлений.

«Сильное недовольство и решительная оппозиция Китая очевидны, но ответ Китая на продолжающиеся провокации США по тайваньскому вопросу не будет ограничиваться простыми заявлениями», - сообщил RT со ссылкой на китайскую газету Global Times.

В материале газеты говорится о том, что Китай может начать применять силу, так как Вашингтон явно пересек красную линию.

Напомним, что о намерении Америки поставлять Тайваню военную помощь стало известно несколько дней назад. Эту идею поддержал председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса Майкл Маккол. По его мнению, такой шаг поможет укрепить позиции США в сфере сдерживания.

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