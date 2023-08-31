Reuters: США направят Тайваню военную помощь на $80 млн

Данная мера призвана укрепить позиции США в сдерживании и усилить нацбезопасность.

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Соединенные Штаты намерены передать Тайваню военную помощь в размере 80 миллионов долларов. Об этом были уведомлены комитеты Конгресса США.

Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкла Маккола приветствовал данный шаг. Он охарактеризовал его как возможность укрепить американские позиции в сфере сдерживания.

Политик добавил, что это также позволит обеспечить нацбезопасность по причине «усиления агрессии Коммунистической партии Китая (КПК)». Денежные средства будут выделены из фонда Foreign Military Financing,

Как сообщает Reuters, данное решение уже одобрено администрацией президента Джо Байдена в рамках программы иностранного военного финансирования. Денежные средства будут выделены Госдепартаментом США.

«Это оружие не только поможет Тайваню и защитит другие демократии в регионе, но также укрепит американские позиции сдерживания и усилит нашу национальную безопасность от возрастающей агрессии КПК», - приводит агентство слова из заявления Маккола.

Ранее сообщалось, что Тайвань рассчитывает на получение 38 американских танков Abrams. Их поставка запланирована на 2024 год.

В 2025 году должны прибыть еще 42 американских танка. В 2026-ом - 28 машин. Еще четыре года назад США одобрили продажу 108 Abrams за 2,2 миллиарда долларов.