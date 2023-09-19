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МО РФ показало видео с уничтоженной вражеской пехотой в Клещеевке

12:30 19.09.2023
Неприятель понес на улицах Клещеевки огромные потери, что является результатом активных действий бойцов Вооруженных сил России.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Минобороны России продемонстрировало видео с уничтоженными украинскими боевиками в Клещеевке. 

В российском оборонном ведомстве сообщили, что неприятель несет на улицах и в зданиях этого поселка огромные потери. Это результат активных действий наших бойцов в этом населенном пункте. 

Российские военные бьют противника и на других направлениях. Так, сегодня МО РФ опубликовало кадры боевой работы тяжелых огнеметных систем «Солнцепек», которые выжгли пытавшихся закрепиться на островах Днепра украинских боевиков

Также сообщалось об удачном ударе армейской авиации - вертолет «Аллигатор» пуском управляемой ракеты уничтожил полевой склад боеприпасов и украинскую позицию на Запорожском направлении.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

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