МО РФ показало видео с уничтоженной вражеской пехотой в Клещеевке

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Минобороны России продемонстрировало видео с уничтоженными украинскими боевиками в Клещеевке.

В российском оборонном ведомстве сообщили, что неприятель несет на улицах и в зданиях этого поселка огромные потери. Это результат активных действий наших бойцов в этом населенном пункте.

Российские военные бьют противника и на других направлениях. Так, сегодня МО РФ опубликовало кадры боевой работы тяжелых огнеметных систем «Солнцепек», которые выжгли пытавшихся закрепиться на островах Днепра украинских боевиков.

Также сообщалось об удачном ударе армейской авиации - вертолет «Аллигатор» пуском управляемой ракеты уничтожил полевой склад боеприпасов и украинскую позицию на Запорожском направлении.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.