«Солнцепеки» ликвидировали пытавшихся переправиться через Днепр боевиков

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Тяжелые огнеметные системы (ТОС) «Солнцепек» уничтожили украинских боевиков, которые пытались переправиться через Днепр и закрепиться на островах для последующей высадки на левый берег. Кадры поражения противника опубликовало Министерство обороны Российской Федерации.

Диверсионные отряды украинских националистов были выявлены разведкой и операторами беспилотных летательных аппаратов.

Ранее расчет ТОС «Солнцепек» Новороссийского соединения Воздушно-десантных войск нанес огневое поражение украинским боевикам. Специалисты радиационной, химической и биологической защиты ВДВ наносят удары 220-мм термобарическими снарядами по украинским позициям, выжигая заглубленные укрытия, опорные пункты, склады с боеприпасами и позиции артиллерии.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.